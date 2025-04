Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot

Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Sachschaden

St. Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 00:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Roter Straße in St. Leon-Rot, bei welchem ein 23-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer glücklicherweise unverletzt blieb.

Der junge Mann befuhr mit seinem Mercedes die Roter Straße in Richtung der Marktstraße. Auf Höhe der Mühlwiesenstraße kam der 23-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in einen dortigen Grünstreifen. In Folge dessen fuhr er mit seinem Mercedes frontal gegen einen dortigen Baum. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten festgestellt werden, dass der 23-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weiterhin konnte bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch warhgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,2 Promille. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. An dem Baum entstand ebenfalls Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Polizeireviers Wiesloch.

