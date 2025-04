Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Vorfahrt missachtet und Sachschaden verursacht

Mannheim (ots)

Am Freitagabend gegen 21:40 Uhr befuhr eine 23-jährige Nissanfahrerin die Lechstraße in Richtung Donaustraße in Mannheim-Neckarau. An der Kreuzung übersah sie einen von links kommenden 22-jährigen Mercedesfahrer und nahm diesem die Vorfahrt. In Folge dessen kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Zum Glück entstand lediglich ein geringer Gesamtsachschaden von ca. 2.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Beide Unfallbeteiligten konnten ihren Weg anschließend wieder fortsetzen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarau.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell