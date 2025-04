Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim

Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Altlußheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01:15 Uhr, ereignete sich in der Mühlstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Dacia. Dieser wurde durch die Wucht gegen die angrenzende Hauswand geschoben. Das Unfallfahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Das Polizeirevier Hockenheim ermittelt nun wegen Unfallflucht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06205 / 28600 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell