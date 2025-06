Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Streifvorgang beim Abbiegen - Polizei sucht Fahrer von weißem Lkw mit Auflieger

Freiburg (ots)

Mit seinem weißen Lkw samt Anhänger bog am Mittwoch, 04.06.2025 gegen 17.30 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer von der Alemannenstraße nach links in die Neue Straße ein. Dabei touchierte der Lkw leicht die Fahrzeugfront von einem in der Neue Straße stehenden Opel Insignia, welcher nach rechts in die Alemannenstraße abbiegen wollte. Beide Fahrzeugführer fuhren weiter. Die 19-Jahre alte Opel-Fahrerin bemerkte erst zuhause den Streifschaden an der Fahrzeugfront. Vermutlich hat der Lkw-Fahrer den Unfall nicht bemerkt. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schopfheim unter der Telefonnummer 07622/666980 in Verbindung zu setzen.

