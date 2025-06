Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Bus prallt gegen Baum - Fahrer verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 03.06.2025, gegen 5.45 Uhr, ist ein Busfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Thermenallee in Bad Krozingen verletzt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Bus die Straße in südliche Richtung, als der 37-jährige Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum auf dem angrenzenden Grünstreifen kollidierte. Der Bus, der zum Unfallzeitpunkt keine weiteren Fahrgäste transportierte, wurde im vorderen Bereich massiv beschädigt.

Der Fahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Über die Schwere der Verletzungen liegen derzeit keine Informationen vor, der Sachschaden dürfte sich Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich bewegen.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell