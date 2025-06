POL-FR: Breisach: Einbruch in Kindergarten, Polizei erbittet Zeugenhinweise

Freiburg (ots) - Anrufer meldeten am Dienstagabend, 03.06.2025, gegen 18:30 Uhr eine Person im Bereich des Einkaufzentrums (EKZ) in Freiburg-Landwasser, welche augenscheinlich eine Schusswaffe bei sich führte und damit mehrfach in die Luft gezielt hatte. Die Person sei dabei in Begleitung weiterer Personen gewesen, die wohl zeitweise ebenfalls mit der Waffe hantiert ...

mehr