POL-FR: Kirchzarten: Mehrere Autos durchwühlt und E-Bikes entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag, 03.06.2025 auf Mittwoch, 04.06.2025 haben Unbekannte in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr im Stadtgebiet Kirchzarten mindestens drei Autos auf bislang unbekannte Weise geöffnet und anschließend vermutlich nach Wertgegenständen durchsucht. In einem weiteren Fall konnte ein Zeuge drei männliche Personen auf dessen Grundstück beobachten, wie sich diese kurzzeitig auf dessen Grundstück aufhielten und anschließend in unbekannte Richtung flüchteten.

Einer der Geflüchteten sei laut dem Zeugen mit eine rote Hose bekleidet gewesen. Ein Weiterer soll eine dunkelblaue Baseball-Kappe getragen und einen Rucksack mit sich geführt haben. Der dritte Unbekannte wurde vom Zeugen mit dunklem Hautteint beschrieben. Alle drei Personen sollen zudem Taschenlampen bei sich geführt und benutzt haben.

Eine daraufhin eingeleitete Personenfahndung blieb erfolglos.

In der selben Nacht wurden außerdem zwei verschlossene Pedelecs der Marken «Bulls» und «Haibike» vor einem Anwesen in der Scheffelstraße entwendet. Hinweise zur Täterschaft sind bislang nicht bekannt.

Ob die zuvor beschriebenen Personen auch die Autos durchwühlt und die Elektro-Fahrräder entwendet haben, ist Gegenstand der Ermittlungen. Ebenfalls ist noch unklar, ob aus den geöffneten Fahrzeugen etwas entwendet wurde.

Da derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, dass es weitere Geschädigte gibt, sucht der Polizeiposten Kirchzarten (Tel.: 07661 97919-0) weitere Zeugen und/ oder Geschädigte, die möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882-4421 entgegen.

ak

