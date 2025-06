POL-FR: Murg: Auffahrunfall mit Verletzten

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 03.06.2025, gegen 15:15 Uhr ereignete sich in Wehr an der Einmündung L 155 in die B518 ein Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger VW-Fahrer wollte von Wehr her kommen in Richtung Schopfheim in die B518 einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des von Schopfheim kommenden 58-jährigen Rover- Fahrers. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich und blieben anschließend an der Leitplanke ...

