Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wohnungseinbruchdiebstahl und Sexualdelikt

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht zum Samstag, 31.08.2024, kam es im Zeitraum zwischen 01:30 und 02:00 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Leipziger Straße in Idar-Oberstein. Ein bislang unbekannter Täter hebelte ein gekipptes Fenster im Kellergeschoss des Anwesens auf und entwendete zwei Mobiltelefone. Im Rahmen der Anwesenheit des Täters im Tatanwesen kam es zu einem Sexualdelikt zum Nachteil der Wohnungsinhaberin. In der gleichen Nacht kam es kurz zuvor zu einem weiteren Einbruchsversuch in der Hohlstraße, der aufgrund einer ähnlichen Täterbeschreibung im Zusammenhang mit der obigen Tat stehen könnte. Im letzteren Falle flüchtete der Täter, nachdem er beim Einbruchsversuch entdeckt und angesprochen wurde. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet um Zeugenhinweise: Wurden zur Tatzeit oder unmittelbar davor oder danach verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder wurde der Unbekannte evtl. von einer privaten Videokamera im Umfeld erfasst? Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 25-30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kurze Haare, bekleidet mit einem "geringelten" T-Shirt und schwarzen Shorts. Er trug eine schwarze Basecap mit dem Schriftzug "Nike". Er sprach akzentfreies Deutsch.

Im Falle von sachdienlichen Hinweisen bitten wir um Kontaktaufnahme mit der Polizei Idar-Oberstein unter der Rufnummer 06781/561-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

