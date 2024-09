POL-PDTR: Mehrere Diebstähle in Beurig

Schweich (ots) - Am 29.08.2024, in der Zeit zwischen 09.15 Uhr und 09.40 Uhr wurde auf dem DM-Parkplatz im Ermesgraben in Schweich ein parkender, roter PKW VW Polo durch ein anderes parkendes Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 EUR. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502 91570 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Rückfragen bitte ...

