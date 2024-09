Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Conenstraße in Morbach (Gonzerath)

Am Mittwoch 28.08.2024 parkte in der Zeit von 07.00-15.30 Uhr auf dem Mitarbeiterparkplatz in der Conenstraße in Morbach (Gonzerath) ein unbekanntes Fahrzeug rückwärts aus und beschädigte einen geparkten Peugeot-Pkw im Heckbereich. Ohne sich um den Schaden zu kümmern entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. An diesem dürfte ebenfalls an der hinteren Stoßstange ein Schaden entstanden sein. Hinweise zur Klärung der Tat werden von der Polizeiinspektion Morbach unter 06533-93740 entgegengenommen.

