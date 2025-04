Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, K6119, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab und stürzt (18.04.2025)

Eigeltingen, K6119 (ots)

Am Freitagabend hat sich auf der Kreisstraße 6119 zwischen Eigeltingen und Honstetten ein Unfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer verletzt worden ist. Ein 23-jähriger Yamaha-Fahrer kam mit seiner Maschine nach links von der Straße ab, geriet in die Wiese und kam schließlich an einem Misthaufen zu Fall. Dabei erlitt der junge Biker glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Er kam mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An der Yamaha entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

