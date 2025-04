POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall (20.04.2025)

Öhningen (ots) - Bereits am Donnerstagabend ist es auf der Höristraße zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines Busfahrers gekommen. Gegen 17.50 Uhr hielt ein 56-Jähriger mit einem Linienbus an der Haltestelle Endorf an. Am Einstieg kam es wegen eines Fahrscheins zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einem unbekannten Mann, in deren Verlauf der ...

