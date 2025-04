Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Fahrzeugbrand, Hinweise erbeten

Lahr (ots)

Durch das schnelle Eingreifen von Einsatzkräften der Lahrer Feuerwehr konnte am frühen Donnerstag das Übergreifen eines Fahrzeugbrands auf eine Einrichtung in der Straße "Am Lindenplatz" vermieden werden. Zeugen hatten gegen 3:15 Uhr Knallgeräusche wahrgenommen und gleich darauf in einem dortigen Hof einen brennenden Ford Transit festgestellt. Ein wenige Meter daneben abgestellter Seat wurde durch die Flammen ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ziehen die Ermittler der Kriminalpolizei eine mutwillige Brandlegung in Betracht. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro beziffert. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2820.

/wo

