Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht nach Kollision im Gegenverkehr

Bad Hersfeld (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gg. 02:40 Uhr, kam es auf der Homberger Straße zu einem Zusammenstoß zweier LKW im Begegnungsverkehr. Ein 62-jähriger aus Friedrichroda befuhr mit seiner Sattelzugmaschine die Homberger Straße stadtauswärts. Ein 53-jähriger aus Berg befuhr mit seiner Sattelzugmaschine die Homberger Straße in entgegengesetzte Richtung. Beim Vorbeifahren kollidierten die jeweiligen Außenspiegel der LKW, wodurch an beiden LKW Sachschaden entstand. Während der 53-jährige rechts ranfuhr, um sich mit dem Unfallgegner auszutauschen, setzte der 62-jährige, nach kurzzeitiger Verringerung der Geschwindigkeit, seine Fahrt fort. Ca. eine halbe Stunde später fuhr der Flüchtige erneut an der Unfallstelle vorbei und konnte durch eine Funkstreife gestoppt werden. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beziffert sich auf ca. 230 Euro.

gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, POK Kirchner

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell