POL-OH: Alleinunfall mit schwerverletzter Person auf L3176 zwischen Eckweisbach und Unterbernhards

Fulda (ots)

Am Freitag (28.02.) kam es gegen 20:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 3176 zwischen den Hilderser Ortsteilen Eckweisbach und Unterbernhards. Ein 58-jähriger VW-Fahrer aus einem Tanner Ortsteil war auf der Landstraße in Richtung Hünfeld unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam dieser auf feuchten Asphalt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Pkw gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeschlossen, konnte aber schnell aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde schwer verletzt, zum Glück nicht lebensbedrohlich in ein Fuldaer Krankenhaus verbracht. An dem Pkw VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 8000,- Euro. Die L 3176 wurde für circa eine Stunde im genannten Streckenbereich voll gesperrt. Vor Ort waren neben einer Polizeistreife der Polizeistation Hilders ein Notarzt und Rettungswagen und Feuerwehren der Gemeinde Hilders und Ehrenberg.

