Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Riesige Botschaft in schwarz und pink

Jena (ots)

Das Baugerüst an einer Werkhalle in der Fritz-Winkler-Straße nutzten Unbekannte, um die Fassade der Halle zu beschmieren. In circa acht Meter Höhe brachten sie eine Forderung an, deren Inhalt der linken Szene zuzuordnen ist. Das Graffito mit einer Ausdehnung von fast 14 Metern ist mit schwarzer und pinker Farbe angebracht worden. Herabtropfende Farbe hat zusätzlich einen geparkten Pkw beschmiert. Nach ersten Erkenntnissen hat sich die Tathandlung in der Nacht zum Montag ereignet und einen Sachschaden von knapp 5.000 verursacht.

