Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geklaut, gesprayt und geschnappt

Jena (ots)

Nur Unsinn im Kopf hatten am vergangenen Montag drei jugendliche Mädchen aus Jena. Am Vormittag steckten sie Waren im Wert von 20 Euro aus einem Drogeriegeschäft in der Innenstadt ein, ohne diese zu bezahlen. Etwas später beschmierten sie mehrere polizeifeindliche Äußerungen an ein Geländer, eine Hauswand und eine Straße am Sonnenhof sowie im Bereich Burgau. Durch Hinweise von Zeugen konnten die drei Unruhestifterinnen durch die nach ihnen suchenden Polizisten festgestellt werden. Auch dabei war kein Benehmen bei den Mädchen erkennbar. Mit beleidigen Worten entgegneten sie den Beamten, die sie mit zur Dienststelle nahmen und dort ihren Eltern übergaben. Alle drei haben sich nun strafrechtlich zu verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell