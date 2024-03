Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit Schulbus

Celle (ots)

Eicklingen - Um 07:44 Uhr, am 13.03.2024, kommt es an der Kreuzung Dorfstraße/Höfnerwinkel/Sandlinger Straße zu eiem Verkehrsunfall zwischen einem Schulbus und einem Mazda. Nach jetzigem Ermittlungsstand biegt die 50-jährige Fahrerin des MAZDA in Richtung Wienhausen fahrend nach links in den Höffnerwinkel ab und kollidiert dabei mit dem bevorrechtigten Schulbus. Es kommt zum Zusammenstoß. Durch den Zusammenstoß werden mehrere Schüler im Bus leichtverletzt und vor Ort durch den hinzugezogenen Rettungsdienst behandelt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ist es in dem Bereich zu Verkehrsbehinderungen gekommen und der Verkehr wurde örtliche abgeleitet.

