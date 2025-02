Hersfeld-Rotenburg (ots) - Bad Hersfeld. Am Donnerstag (27.02.), in der Zeit von 10:00 Uhr bis 14:15 Uhr, parkte ein 50-Jähriger Hohenroda seinen silberfarbenen Seat Altea unter der "Hochbrücke", linksseitig zur Landecker Straße, ab. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Rangieren die Stoßstange vorne an der Fahrerseite. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede ...

