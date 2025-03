POL-OH: Schuss abseits einer Faschingsveranstaltung in Künzell gefallen

Fulda (ots) - Tann. Zu einer Verkehrsunfallflucht "an der Weid" in Tann-Wendershausen kam es im Zeitraum zwischen Mittwoch (26.02.), 16 Uhr, und Donnerstag (27.02.), 13 Uhr. Hierbei touchierte ein bisher unbekannter Unfallverursacher im Bereich eines Wendehammers mit seinem Fahrzeug eine dort befindliche Begrenzungsmauer. An dieser entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne seinen ...

mehr