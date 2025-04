Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen, Lkr. Konstanz) Unbekannter schlägt Busfahrer - Polizei sucht Zeugen (17.04.2025)

Öhningen (ots)

Bereits am Donnerstagabend ist es auf der Höristraße zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines Busfahrers gekommen. Gegen 17.50 Uhr hielt ein 56-Jähriger mit einem Linienbus an der Haltestelle Endorf an. Am Einstieg kam es wegen eines Fahrscheins zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einem unbekannten Mann, in deren Verlauf der Unbekannte erst die Trennscheibe zwischen Einstieg und Busfahrer zerschlug und dem Busfahrer anschließend einen Schlag mit der Faust ins Gesicht versetzte. Danach flüchtete der Mann in Richtung Poststraße/Friedhofstraße.

Zu dem Unbekannten ist bekannt, dass er etwa 25 Jahre alt war und eine dunkle Hautfarbe hatte. Er trug zudem dunkle Kleidung und ein dunkles Basecap. Außerdem hatte er einen Rucksack dabei.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0 beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

