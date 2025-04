Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Unfall auf dem Bodenseeradweg - Radfahrer stoßen im Gegenverkehr zusammen (19.04.2025)

Reichenau (ots)

Bei einem Unfall auf dem Bodenseeradweg sind am Samstagnachmittag zwei Radfahrerinnen zusammengestoßen. Eine 28-Jährige fuhr mit einem Pedelec in Richtung Konstanz. Dabei kam sie mit ihrem Rad über die durchgezogene Fahrbahnmarkierung und kollidierte in der Folge mit einer entgegenkommenden 42-jährigen Rennradfahrerin. Beide Frauen stürzten und verletzten sich. Sie kamen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An den Fahrrädern entstand jeweils ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

