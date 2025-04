Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 23-Jähriger schlägt Taxifahrer (21.04.2025)

Konstanz (ots)

Nachdem es zu Unstimmigkeiten bei der Bezahlung einer Taxifahrt gekommen ist, hat ein Mann am Montagabend einen Taxifahrer angegriffen. Gegen Mitternacht ließ sich ein 23-Jähriger von einem Taxi in die Max-Stromeyer-Straße bringen. An der Zieladresse angekommen forderte der 29-jährige Taxifahrer den offenen Betrag, den sein Fahrgast nicht bezahlen konnte oder wollte, sondern ihm stattdessen mehrfach unvermittelt mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug.

Dabei erlitt der 29-Jährige Verletzungen, um die sich die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte.

Den 23-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell