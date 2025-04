Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mundelfingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW kam es am Sonntag, 20.04.2025 gegen 20:30 Uhr auf der L171 zwischen Wutach und Mundelfingen. Ein 22-jähriger PKW-Lenker, welcher die L171 in Richtung Mundelfingen befuhr, geriet in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und kam auf die Gegenfahrspur. Hier kollidierte er mit dem PKW einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 36-Jährigen. Durch den Aufprall entstand an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden in Höhe von 30.000 Euro. Beide Fahrzeuglenker überstanden den Unfall unverletzt.

