POL-KN: (Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis) - Zusammenstoß im Begegnungsverkehr auf der B27 fordert vier verletzte Personen und fünfstelligen Sachschaden (19.04.2025)

Blumberg (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 14:00 Uhr, ist es auf der B27 zwischen Blumberg und Hüfingen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 59-jährige Fahrerin eines VW Polo befuhr die B27 von Blumberg kommend in Richtung Hüfingen. Auf Höhe von Riedböhrigen kam die 59-Jährige aus noch bislang ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Fiat Ducato. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden sowohl die Fahrerin des VW als auch der entgegenkommende 71-jährige Fahrer des Fiats leicht verletzt. Zwei 87-jährige Mitfahrer im VW Polo wurden zudem schwerverletzt. Rettungswagen brachten die Verletzten zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtsachschaden an den beteiligten Fahrzeugen auf 13.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge musste die Bundesstraße für etwa drei Stunden in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Die Verkehrspolizei aus Mühlhausen-Ehingen hat die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen.

