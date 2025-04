Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) Auto nach Verfolgungsfahrt mit der Polizei verunfallt (19.04.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

Nachdem sich ein Auto am frühen Samstagmorgen einer polizeilichen Verkehrskontrolle entzogen hatte, ist dieses bei der Flucht vor der Polizei verunfallt. Gegen 04:57 Uhr fiel den Beamten des Polizeireviers Oberndorf in der Rottweiler Straße ein Daimler auf, welcher nach einem falschen Abbiegemanöver kontrolliert werden sollte. Nachdem das Auto in Oberndorf nach einem Anhaltezeichen des Streifenwagens scheinbar anhielt, beschleunigte es kurz darauf und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit. Die etwa siebenminütige Verfolgungsfahrt führte über die L424 nach Oberndorf und von dort in das Waldgebiet "Harzwald". Im Bereich des "Kasperleshofs" fuhr der Pkw geradeaus über die K5522 in eine Wiese, durchbrach einen Weidezaun und kam nach etwa 15 Metern, die eine steile Böschung hinabführten, zum Stehen. Mehrere Insassen verließen das Unfallfahrzeug und setzten ihre Flucht unmittelbar zu Fuß fort. Sowohl der 18-jährige mutmaßliche Fahrer als auch drei Mitfahrer konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen an der Unfallstelle bzw. im Nachbereich festgenommen werden. Da der 18-Jährige vermutlich unter Alkoholeinfluss stand ordnete die zuständige Staatsanwaltschaft eine Blutprobe beim Unfallfahrer an. Die Beamten behielten seinen Führerschein ein. Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Die Experten des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil haben die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell