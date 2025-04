Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Uneinsichtiger betrunkener Autofahrer verursacht Ölspur (18.04.2025)

Rottweil (ots)

Am Freitagmittag hat ein betrunkener 67-jähriger Autofahrer im Bereich der Tuttlinger Straße mehrere Zusammenstöße verursacht. An einer Tankstelle beschädigte der Mann gegen 12:47 Uhr mit seinem VW, T-Roc zunächst ein geparktes Auto, streifte die Wand der Tankstelle und fuhr dann über eine Verkehrsinsel, wo er die Verkehrszeichen beschädigte. Eine durch den Unfall verursachte Ölspur musste durch die Feuerwehr Rottweil abgebunden werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 11 000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme führten die Polizeibeamten einen Alkoholtest bei dem 67-Jährigen durch. Dieser ergab einen Wert von über 3 Promille, weshalb er in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Den Führerschein des Unfallfahrers behielten die Beamten ein. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen erhielt die Polizei einen weiteren Hinweis, dass der Mann in Begriff sei erneut in betrunkenem Zustand mit einem Auto zu fahren. Dem uneinsichtigen Mann wurden daher zur Verhinderung der wiederholten Trunkenheitsfahrt die Autoschlüssel abgenommen. Im Verlauf des Nachmittags sprach der Mann weiter dem Alkohol zu und verhielt sich verkehrsgefährdend, sodass er letztlich von der Polizei zur Ausnüchterung auf die Dienststelle gebracht werden musste. Er wird sich nun wegen des Verursachens eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.

