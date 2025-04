Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Polizeipräsidium Konstanz) Einsatz anlässlich der Tuning-Szene am Karfreitag (18.04.2025)

Polizeipräsidium Konstanz (ots)

Im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz wurde am Karfreitag erneut ein Einsatz gegen die illegale Tuningszene geführt. Da sich der Karfreitag in der Vergangenheit unter dem Pseudonym "Car-Freitag" beziehungsweise "Car-Friday" zu einem szenentypischen Feiertag und "Saisonstart" der Szene entwickelt hat, wurde von der Polizei bundesweit ein besonderes Augenmerk auf diesen Tag gelegt. So fanden an diesem Tag im gesamten Präsidiumsbereich Konstanz verstärkte Kontrollen durch lageorientierte Kontrolltrupps der Verkehrspolizei statt, die auch an den übrigen Ostertagen fortgeführt werden. Mobile Kontrolltrupps der Verkehrspolizei kontrollierten eine Vielzahl von Fahrzeugen der Szene, hierbei kam es zu zahlreichen Beanstandungen. Durch die Trupps wurde verstärkt das Verhalten der Autofahrer überwacht und festgestellte Verstöße konsequent geahndet. So kontrollierten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten an diesem Tag bis in die späten Abendstunden hinein mehrere hundert Fahrzeuge und deren Fahrerinnen und Fahrer. Hierbei wurden 54 unvorschriftsmäßige Fahrzeuge mit diversen technischen Veränderungen festgestellt und entsprechend beanstandet. In 8 Fällen musste die Weiterfahrt untersagt werden, da durch die Veränderungen die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge beeinträchtigt war. Außerdem kam es zu einer Vielzahl von Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung. Zu größeren Ansammlung szenentypischer Fahrzeuge kam es nicht.

