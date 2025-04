POL-KN: (Konstanz) Öffentlichkeitsfahndung des Polizeipräsidiums Südhessen (17.04.2025)

Wellendingen (ots) - Am Mittwochabend ist es gegen 20:00 Uhr in der Goethestraße zu einer erheblichen Explosion in einer Wohnung gekommen, bei der ein Gebäudeschaden von rund 100.000 Euro entstand. Nach aktuellem Ermittlungsstand erstreckten sich die Detonationskräfte über weite Teile des Hauses und verursachten ...

mehr