Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wellendingen

Lkr. Rottweil) - Explosion in Wohnung verursacht hohen Gebäudeschaden (16.04.2025)

Wellendingen (ots)

Am Mittwochabend ist es gegen 20:00 Uhr in der Goethestraße zu einer erheblichen Explosion in einer Wohnung gekommen, bei der ein Gebäudeschaden von rund 100.000 Euro entstand.

Nach aktuellem Ermittlungsstand erstreckten sich die Detonationskräfte über weite Teile des Hauses und verursachten massive Schäden an Fassade, Fenstern und Türen. Die genaue Ursache der Explosion ist bislang unklar.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich neben dem 38-jährigen Bewohner der Wohnung, noch zwei weitere Personen im Gebäude. Alle blieben glücklicherweise unverletzt.

Die Polizei beschlagnahmte das Gebäude zur weiteren Untersuchung. Die betroffenen Bewohner kamen vorübergehend bei Bekannten unter. Eine akute Einsturzgefahr besteht laut erster Einschätzung nicht.

Die Ermittlungen zur Explosionsursache dauern an. Die das Ermittlungsverfahren leitende Staatsanwaltschaft Rottweil hat zur Klärung die Hinzuziehung eines Sachverständigen angeordnet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell