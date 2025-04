Reichenau (ots) - Die Polizei sucht seit Mittwochnachmittag nach dem 26-jährigen Felix O.nachdem ihn Familienangehörige vermisste gemeldet hatten. Zuletzt gesehen wurde er am Morgen des 16.04.2025 in 78479 Reichenau. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Felix O. in einer hilflosen Lage befindet. Er ist zu Fuß bzw. möglicherweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ...

