Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannter bedroht Mitarbeiterin eines Discounters (16.04.2025)

Radolfzell (ots)

Am Mittwochabend ist es an einem Discounter in der Eisenbahnstraße zu einer Bedrohung gekommen. Kurz nach 20 Uhr stellte die 40-jährige Mitarbeiterin des Aldi einen Mann fest, der im Müll des Supermarktes nach Lebensmitteln suchte. Nachdem sie ihn ansprach reagierte der Unbekannte sofort aggressiv und drohte er ihr mit Schlägen, sollte sie ihn nicht gewähren lassen. Anschließend flüchtete der Fremde.

Zu ihm liegt folgende Personenbeschreibung vor: etwa 60 Jahre alt, ungefähr 183 Zentimeter groß, schlanke Statur, graue Haare. Bekleidet war er mit einem grauen Arbeitsanzug.

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell