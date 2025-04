Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Mann bricht in Stadthalle ein - Polizei nimmt 40-Jährigen fest (16.04.2025)

Singen (ots)

Beamte der Polizei haben in der Nacht auf Mittwoch einen Mann festgenommen, der zuvor in die Stadthalle eingebrochen ist. Gegen 00.30 Uhr teilte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einen Einbrecher im Inneren der Stadthalle fest, der gerade diverse Plakate von den Wänden reiße und sich an den Fenstern zu schaffen mache. Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass sich der Eindringling über die Tiefgarage unbefugt Zutritt zum Lager der Halle verschaffte und von dort in den Innenraum gelangte. Mit Unterstützung eines Teams des kommunalen Ordnungsdienstes gelang es schließlich, den sich mittlerweile auf einem Vorsprung im Bereich der Anlieferung befindlichen 40-Jährigen auf den Boden zu sprechen und anschließend vorläufig festzunehmen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten zwei aus dem Lager stammende Barcode-Scanner auf.

Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des Einbruchs.

