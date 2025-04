Bodman-Ludwigshafen (ots) - Am Montagabend hat sich auf der Hauptstraße ein Auto selbstständig gemacht. Gegen 18.30 Uhr stellte eine 66-Jährige einen Dacia Duster auf Höhe der Hausnummer 21 am Fahrbahnrand ab. In der Folge machte sich der Wagen selbstständig, rollte auf die Straße und prallte dort in den ...

