Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Auto macht sich selbstständig und prallt in vorbeifahrenden Lastwagen (14.04.2025)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend hat sich auf der Hauptstraße ein Auto selbstständig gemacht. Gegen 18.30 Uhr stellte eine 66-Jährige einen Dacia Duster auf Höhe der Hausnummer 21 am Fahrbahnrand ab. In der Folge machte sich der Wagen selbstständig, rollte auf die Straße und prallte dort in den Auflieger eines vorbeifahrenden mit einem Boot beladenen Sattelzuges. Dabei entstand am an dem Gespann lediglich geringer Schaden, den Schaden am Dacia schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell