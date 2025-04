Polizeipräsidium Konstanz

Wellendingen

Lkr. Rottweil) - Drei Schwerverletzte bei Zusammenstoß auf der Schömberger Straße (15.04.2025)

Wellendingen (ots)

Am Dienstagmittag sind bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Schömberger Straße ein Autofahrer und zwei Kinder schwer verletzt worden.

Gegen 13:30 Uhr geriet ein 35-jähriger Mann mit Dacia Logan in einer Rechtskurve bei Gefälle ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Trotz eines Ausweichversuchs und einer starken Bremsung des 40-jährigen Lastwagenfahrers kam es im Bereich des Unterfahrschutzes und Reifens des Aufliegers zur Kollision.

Der Autofahrer sowie zwei mitfahrende Kinder erlitten schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen. Eines der Kinder kamen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik, die beiden anderen Verletzten per Rettungswagen.

Am Dacia entstand Totalschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, der Schaden am Lastwagen wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Auch an einem angrenzenden Grundstück entstanden leichte Beschädigungen.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 35-Jährige nicht im Besitz einer in Deutschland gültigen Fahrerlaubnis ist und somit nicht berechtigt war den Wagen im öffentlichen Straßenverkehr zu führen.

