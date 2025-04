Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Rottweil, Tuttlingen und Schwarzwald-Baar-Kreis) Das "Heilige Blechle" darf wieder an die frische Luft - Polizei zeigt am "Car-Freitag" Präsenz (18.04.2025)

Es ist wieder soweit - mit Beginn des Osterwochenendes eröffnen die Anhänger der Tuning- und Poser-Szene am "Car-Freitag" ihre Freiluftsaison. Da die Schrauber und Bastler insbesondere diesen alljährlichen "szeneeigenen Feiertag" nutzen um ihre zumeist hochmotorisierten, oftmals aufwändig und teuer umgebauten Autos wieder aus den Garagen zu holen, heißt es ab diesem Tag auch für die Polizei - und insbesondere den Spezialisten i.S. Tuning - wieder bis in den Spätsommer an szenetypischen Treffpunkten und mit mobilen Kontrollen Präsenz zu zeigen. Nicht um die Fans schneller und aufgemotzter Autos zu ärgern, sondern um gefährliches (verbotenes) Tuning zu unterbinden und Verkehrssicherheit für alle zu gewährleisten.

Im Rahmen der Kontrollen festgestellte Verstöße gegen die StVO und StVZO werden konsequent geahndet und zur Anzeige gebracht - nicht, um den Spaß am Tuning zu nehmen, sondern weil verbotene Veränderungen lebensgefährlich sein können!

Um Ärger rund um das "heilige Blechle" manches jungen Tuners zu vermeiden, informiert die Polizei auch dieses Jahr wieder vorab: Sind Fahrzeuge auf unzulässige Weise getunt, ergeben sich häufig erhebliche Risiken im Straßenverkehr und es drohen rechtliche und auch finanzielle Folgen.

Nicht jedes Tuning- oder Zubehörprodukt kann bedenkenlos gekauft und für eine Fahrzeug-Umrüstung eingesetzt werden. Neben vielen verantwortungsbewusst handelnden Unternehmen sind auf dem Tuning-Markt leider auch Anbieter von minderwertigen oder sogar illegalen Produkten zu finden, die mit unseriösen und scheinbar preiswerten Angeboten locken.

Deshalb: nur Produkte mit gesetzeskonformen Zulassungspapieren kaufen und Finger weg von Teilen, für die ein Verkäufer keine ABE oder kein Teilegutachten anbieten kann. Ansonsten kann das billige Teil ein teurer Spaß werden, denn von illegalen Teilen können nicht einschätzbare Risiken und Gefahren ausgehen.

Unter www.tune-it-safe.de erhalten Sie Tipps, Hinweise und Informationen zu den Themen Motoren, Reifen, Fahrwerke und Licht sowie über allgemeine Bestimmungen und Gutachten. Für die kompetente Beantwortung individueller Fragen zum Thema sicheres Tuning steht der virtuelle Experte, MR. SAFE T., rund um die Uhr bereit. Zahlreiche Tipps und Hinweise zum sicheren Tuning findet man auch in der "Tuning-Ratgeber-App" unter dem Link: https://www.tune-it-safe.de/tuning-ratgeber-app/.

