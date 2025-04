Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim am Main: 52-jähriger Mohammed Abakai wird vermisst - Öffentlichkeitsfahndung mit Bild

Rüsselsheim am Main (ots)

Seit Dienstag (15.4.) wird der 52-jährige Mohammed Abakai vermisst. Letztmalig hatten am Dienstag gegen 18 Uhr Angehörige telefonisch Kontakt zum Vermissten. Zu diesem Zeitpunkt soll er sich bereits im Bereich der baden-württembergischen Grenze zur Schweiz und auch in Etzgen in der Schweiz aufgehalten haben. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zu seinem Auffinden. Zum aktuellen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 52-Jährige in einer hilflosen Lage befindet, weshalb nun auch mit einem Foto öffentlich nach ihm gefahndet wird.

Der Vermisste soll circa 1,90 Meter groß und schlanker Statur sein. Er soll kurze dunkelbraune Haare und einen drei-Tage-Bart tragen. Als er zuletzt gesehen wurde trug er einen braunen Zipper-Pullover der Marke "Bugatti", eine gelbe Warnweste sowie hellbraune Lederschuhe der Marke "Mammut". Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist Herr Abakai mit einem schwarzen VW Polo unterwegs.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort hat, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06142 / 696 - 0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

