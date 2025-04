Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Beuren, Lkr. Konstanz) Unsachgemäß verbaute Photovoltaik-Anlage führt zu Explosion eines Kondensators - Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung (16.04.2025)

Singen, Beuren (ots)

Am Mittwochmittag sind Polizei und Feuerwehr zu einem Brandeinsatz in der Straße "Im Eichbühl" ausgerückt. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 47-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses eine aus mehreren Komponenten bestehende Photovoltaik selbstständig unsachgemäß zusammenbaute. Dadurch überhitzte ein in einem der Wohnräume befindlicher, zu der Anlage gehörender Kondensator, wodurch es zum Ausbruch eines Feuers mit starker Rauchentwicklung kam.

Am Inventar des betroffenen Zimmers entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Die Polizei hat gegen den 47-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

