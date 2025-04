Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach

Lkr. Konstanz) Betrunkene Mutter greift Polizeibeamte tätlich an (19.04.2025)

Stockach (ots)

Zwei leicht verletzte Polizeibeamte und die Inobhutnahme eines 7-jährigen Kindes sind die Folge eines Streits zwischen einer betrunkenen 37-jährigen Mutter und ihrem Kind. Der Polizei wurde am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr zum Bahnhof in Stockach gerufen, nachdem dort ein lautstarker Streit zwischen einer Mutter und ihrem Kind gemeldet worden war. Bei der Überprüfung durch eine Streife des Polizeireviers Stockach wurde festgestellt, dass die 37-Jährige unter erheblichem Alkoholeinfluss stand und unter Stimmungsschwankungen litt. Da es keine anderen Alternativen zur Abwendung der Kindeswohlgefährdung gab, wurde das zuständige Jugendamt eingeschaltet, welches die kurzfristige Inobhutnahme des 7-jährigen Kindes anordnete. Bei der Eröffnung und Durchführung der Inobhutnahme griff die 37-Jährige die Beamten mit Tritten tätlich an. Da die Frau weiterhin unter starken Stimmungsschwankungen litt und ihr aggressives Verhalten nicht einstellte, legten ihr die Beamten Handschellen an und nahmen sie in Gewahrsam. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über 2 Promille. Das 7-jährige Kind wurde vorübergehend dem Jugendamt übergeben. Die verletzten Polizeibeamten konnten ihren Dienst fortführen. Die 37-Jährige muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

