Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: POL-KN: (Radolfzell a.B.

Lkr. Konstanz) Fußgänger von Fahrzeug erfasst - 83-Jähriger schwer verletzt (19.04.2025)

Radolfzell a.B. (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Samstagnachmittag gegen 14:25 Uhr an der Kreuzung Haselbrunnstraße / Sankt-Meinrads Platz gekommen. An der dortigen Fußgängerampel überquerte nach bisherigem Ermittlungsstand ein 83-jähriger Fußgänger trotz Rotlichtphase die Fahrbahn vom Sankt-Meinrads Platz kommend. Gleichzeitig befuhr ein 84-jährige Mercedes-Fahrer die Kreuzung aus der Haselbrunnstraße kommend und kollidierte mit dem Fußgänger. Der 83-Jährige wurde bei dem Unfall schwerverletzt und kam mit einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Die Experten des Verkehrsdienstes Mühlhausen-Ehingen haben die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell