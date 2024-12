Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241219-3: Autofahrerin ohne Fahrerlaubnis fuhr vom Unfallort davon

Elsdorf (ots)

Jugendlicher Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (18. Dezember) in Elsdorf-Angelsdorf ist ein Radfahrer (17) leicht verletzt worden. Die unfallbeteiligte Autofahrerin (48) sei nach dem Zusammenstoß vom Unfallort davongefahren.

Nach ersten Ermittlungen sei der 17-Jährige gegen 7.50 Uhr auf dem Radweg der Gladbacher Straße von der Ohndorfer Straße kommend gefahren. An der Kreisverkehrsausfahrt in Richtung Nollstraße habe er beabsichtigt, die Gladbacher Straße über die Fahrradfurt zu überqueren. Gleichzeitig habe die 48-Jährige mit einem Mercedes den Kreisverkehr in Richtung Nollstraße verlassen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Jugendliche sei zunächst über die Motorhaube gerutscht und anschließend in ein Gebüsch am Fahrbahnrand gestürzt. Der 17-Jährige zog sich dabei die leichten Verletzungen zu. Nach einem kurzen Gespräch sei die Mercedesfahrerin in Richtung Elsdorf davongefahren.

An der Halteranschrift des Mercedes trafen Polizisten die 48-Jährige an. Dabei stellte sich heraus, dass die Frau keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und untersagten ihr das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Frau muss sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verdachts der Verkehrsunfallflucht verantworten. (jus)

