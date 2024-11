Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241115 - 1111 Frankfurt - Höchst: Bismarckdenkmal zerstört - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(hol) In der vergangenen Nacht zerstörten Unbekannte das Otto von Bismarckdenkmal in der "Rudolf-Schäfer-Anlage" in Höchst. Nun ermittelt der Staatsschutz und die Polizei sucht Zeugen. Im Zeitraum zwischen gestern Abend und heute Morgen gegen 7:45 Uhr muss es nach derzeitigem Kenntnisstand zu der Sachbeschädigung gekommen sein. Dabei sägten die Vandalen das Denkmal an und stürzten die Bronzestatue anschließend vom Sockel. Darüber hinaus fanden sich mit roter und weißer Farbe angebrachte Schriftzüge, die sich auf die Rolle Bismarcks in der Kolonialzeit beziehen. Aufgrund dessen geht die Polizei von einer politisch motivierten Tat aus. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise nimmt das 17. Polizeirevier unter 069 / 755 117 00 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell