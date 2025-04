Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Sachbeschädigung an PKW -Zeugensuche- (21.04.2025)

Konstanz (ots)

Am Sonntag, 20.04.2025, kam es im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 16:30 Uhr in St. Georgen in der Sommerauer Straße zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten PKW. Bislang unbekannte Täterschaft beschädigte mit einem scharfen Gegenstand den hinteren linken Reifen eines dort geparkten PKW Jaguar Landrover. Durch die Tat entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen zu melden (Tel. 07724/949500).

