FW Kempen: Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Kempen am 14. März 2025 im Forum St. Hubert

Kempen (ots)

Am 14. März 2025 fand im Forum St. Hubert die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kempen statt. Wehrführer Franz-Heiner Jansen begrüßte Gäste und Ehrengäste zu seiner letzten Jahreshauptversammlung vor seinem Ruhestand.

Grußworte von Bürgermeister Dellmanns: Bürgermeister Dellmanns dankte für die geleistete Arbeit und das Engagement im Ehrenamt. Er sei stolz auf die Kempener Feuerwehr, sprach aber auch den Familien seinen Dank aus, die dies alles unterstützen müssten, und würdigte auch die anderen Hilfsorganisationen. Sichtlich gerührt hob er die Verdienste von Franz-Heiner Jansen hervor, der seit Jahrzehnten das Gesicht der Feuerwehr Kempen geprägt hat. Der Bürgermeister betonte, dass Jansen seit 1983 Mitarbeiter der Stadt und seit 2004 Ehrenbeamter und Chef der Feuerwehr ist und in dieser Zeit besonderen Wert auf die Nachwuchsförderung legte. So wurde auch die Kinderfeuerwehr während seiner Amtszeit gegründet. Nach 42 Jahren steht Jansen nun vor seiner Versetzung in den Ruhestand. Die Versammlung ehrte Franz-Heiner mit einer Standing Ovation. Abschließend überreichte Dellmanns symbolisch den Staffelstab an Andre Ossowski (45 Jahre), der das Amt des Wehrführers am 01.05.2025 übernehmen wird.

Grußworte von Simon Fritsch: Simon Fritsch stellte sich den Mitgliedern der Feuerwehr Kempen vor, es sei seine erste Jahreshauptversammlung in Kempen. Mit einem Augenzwinkern sagte er, Franz-Heiner wolle er heute noch nicht offiziell verabschieden, bis zu seinem Ruhestand in etwa sechs Wochen erwarte er weiterhin seinen vollen Einsatz, er hebe sich die Danksagung für seine Verabschiedung auf. Er betonte die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren im Kreis Viersen untereinander und mit anderen Hilfsorganisationen. Man könne sich stets auf die Nachbarstädte verlassen. Er sprach von einem Netz engagierter und mutiger Menschen, die Zusammenhalt in der Gemeinschaft und Dienst am Nächsten zeigen. Dies sei ein starkes Signal in die Gesellschaft. Er hob die Bedeutung von Ausbildung, Übungen und Erfahrungsaustausch hervor und erwähnte die Kreis-Übung zur Waldbrandbekämpfung am 03. und 04. Oktober 2025. Fritsch dankte für den unermüdlichen Einsatz aller ehrenamtlichen Kräfte.

Jahresbericht: Insgesamt zählt die Feuerwehr Kempen derzeit 387 Frauen und Männer, davon 230 in der aktiven Einsatzabteilung. Im Jahr 2024 wurden folgende Einsätze absolviert:

- 90 Brandeinsätze - 213 Hilfeleistungen - 89 Einsätze, bei denen die Feuerwehr nicht tätig werden musste - 98 Unterstützungseinsätze für andere Löschzüge

Besonders zu erwähnen: Jeder 7. Einsatz sei eine Türöffnung für hilflose Personen gewesen, 53 Mal sei man für Ölspuren und 44 Mal für ausgelöste Brandmeldeanlagen ausgerückt. Die unzähligen Stunden für Aus- und Weiterbildung seien hierbei nicht mal erwähnt, spiegeln sich aber in den Beförderungen der Mitglieder wider.

Personelles: Anschließend wurden die Mitglieder zum Vorschlag des neuen stellvertretenden Wehrführers Sven Nurmi angehört. Es gab keine Einsprüche, und Sven Nurmi wird dem Rat vorgeschlagen.

Standing Ovations für Georg Dicks: Georg Dicks, der viele Jahre lang Stadtjugendfeuerwehrwart war, gibt dieses Amt an seine Stellvertreterin Steffie Audehm ab. Neuer stellvertretender Stadtjugendfeuerwehrwart wird Dirk Sevenheck, der dieses Amt nach einer Pause wieder aufnimmt.

Beförderungen und Ehrungen: Es gab eine große Anzahl an Beförderungen und Ehrungen, folgende drei seien erwähnt: Für 60 Jahre Feuerwehrzugehörigkeit wurde Helmut Hespers (LZ Kempen) geehrt. Monika Schütz-Madré wurde für ihren ständigen Einsatz für die Feuerwehr ausgezeichnet. Die zweite Ehrennadel in Silber wurde Jessica Schmitz aus dem Löschzug Schmalbroich überreicht. Sie ist vor über 25 Jahren in die Kempener Jugendfeuerwehr eingetreten und war damit eine der ersten aktiven Frauen in der Feuerwehr Kempen. Seither ist sie neben Arbeit und Familie (zwei Kinder) durchgehend aktiv im Dienst und hat sich stets gegenüber den männlichen Mitgliedern behauptet.

Neben den dreien gab es noch zahlreiche weitere Geehrte und Beförderte, auf die wir gleichermaßen stolz sind. Daher möchten wir diese nicht unerwähnt lassen und führen sie in der Tabelle unten auf.

Die Feuerwehr Kempen bedankt sich bei allen ehrenamtlichen Kräften und deren Familien für ihren ständigen Einsatz.

Beförderungen: Zum Brandmeister (nach bestandenem Gruppenführer Lehrgang am Institut der Feuerwehr NRW): - Pascal Eidner, LZ Schmalbroich - Stefan Heckes, LZ St Hubert - Yannik Obczernitzki, LZ St Hubert - Stefanie Audehm, LZ Kempen - Marius Erens, LZ Kempen

Zum Oberbrandmeister (nach 2 Jahren als BM aktiv): - Thorsten Fischer, LZ Schmalbroich - Simon Genneper, LZ Schmalbroich - Michael Wiefels, LZ Schmalbroich - Thomas Nolden, LG Unterweiden - Andreas Swoboda, LZ St Hubert

Zum Hauptbrandmeister (nach 5 Jahren als OBM aktiv): - Marco Raem, LZ Schmalbroich - Jens Knops, LZ St Hubert - Kay Heeger, LZ Tönisberg

Zum Brandinspektor (nach bestandenem Zugführer Lehrgang am Institut der Feuerwehr NRW): - Thomas Heenen, LZ St Hubert - Alexander Jansen, LZ Kempen

Zum Stadtbrandinspektor (nach bestandenen Lehrgängen Verbandsführer, Stabsarbeit und Leiter einer Feuerwehr am Institut der Feuerwehr NRW): - Sascha Spetzius, LZ Tönisberg - Andre Ossowski, LZ Kempen

Jubilare und Ehrungen Für 10 Jahre Feuerwehrzugehörigkeit: - Julia Berg, LZ Kempen - Niklas Ribkens, LZ Kempen - Florian Welter, LZ Schmalbroich - Gabriel Syben, LZ Schmalbroich - Clemens Schaale, LZ Schmalbroich - Mathias Dohmes, LZ Schmalbroich - Bojan Stenhorst, LZ Tönisberg - Fabian Grotjans, LZ Tönisberg - Matthias Rögels, LZ Tönisberg - Tobias Schroeren, LZ Schmalbroich - Markus Lingen, LZ Schmalbroich - Michael Ellinghoven, LZ St Hubert - Niklas Balgheim, LG Unterweiden - Herbert Esser, Trommlerkorps (12 Jahre)

Für 25-jährige aktive Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr: - Alexander Bongartz, LZ Schmalbroich - Stefan Brauers, LG Unterweiden - Christoph Büssen, LZ Kempen - Frank Peters, LG Unterweiden - Jens Pfeiffer, LZ Tönisberg - Norbert Pöll, LZ St Hubert - Dirk Puhlemann, LZ St Hubert - Jessica Schmitz, LZ Schmalbroich - Michael Wiefels, LZ Schmalbroich

Für 35-jährige aktive Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr: - Christian Mewißen, LZ Schmalbroich - Michael Mewissen, LZ Schmalbroich

Für 40 Jahre Feuerwehrzugehörigkeit: - Ralf Güldenbog, LZ St Hubert - Erwin Lochten, LZ St Hubert - Herbert Lochten, LZ St Hubert - Frank Thören, LZ Kempen - Arnd Schlenstedt, LZ Kempen - Klaus Rögels, LZ Tönisberg - Matthias Thelen, LZ Tönisberg - Frank Pauck, Trommlerkorps - Ulrich Wormanns, Trommlerkorps

Für 50 Jahre Feuerwehrzugehörigkeit: - Heiner Bröck, LZ Schmalbroich - Josef Goetschkes, LZ Schmalbroich - Wilhelm Hoogen, LZ St Hubert

Für 60 Jahre Feuerwehrzugehörigkeit: - Helmut Hespers, LZ Kempen

Verabschiedung in die Ehrenabteilung: - Hubert Hegger, LZ Tönisberg - Hans-Josef Minten, LZ Tönisberg - Wolfgang Hegger, LZ Tönisberg - Joachim Pfeiffer, LZ Tönisberg - Karl Rögels, LZ Tönisberg - Herbert Pöhlmann, LZ Tönisberg - Jürgen Prießen, LZ Schmalbroich

Ehrennadel der Feuerwehr Kempen in Silber: - Jessica Schmitz - Stv. BM Monika Schütz-Madré

