Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen

FW Kempen: Feuerwehr löscht Brand in elektrischer Anlage

Kempen (ots)

Am Freitagnachmittag, dem 7. März, wurde die Feuerwehr um 17:24 Uhr wegen einer gemeldeten Rauchentwicklung in einer Lagerhalle in St. Hubert alarmiert. Dank des schnellen und koordinierten Eingreifens der Einsatzkräfte konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht werden, wodurch größerer Schaden verhindert wurde.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein Brand in einem angrenzenden Nebengebäude einer Lagerhalle ausgebrochen war, weshalb die Einsatzkräfte unmittelbar einen Löschangriff vorbereiteten. Die Erkundung ergab, dass eine elektrische Anlage betroffen war, zu der sich Zugang zu verschafften war. Parallel dazu wurde der Energieversorger zur Unterstützung hinzugezogen, damit die betroffenen Anlagenteile sicher stromlos geschaltet werden konnten. Erst danach konnten die abschließenden Löschmaßnahmen gefahrlos durchgeführt werden, während die Photovoltaikanlage zusätzlich mit einer Wärmebildkamera auf mögliche Risiken überprüft wurde.

Neben dem Löschzug St. Hubert waren auch der Löschzug Kempen und die Löschgruppe Unterweiden mit insgesamt ca. 50 Einsatzkräften im Einsatz. Einsatzende konnte nach etwa zwei Stunden gemeldet werden.

