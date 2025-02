POL-HRO: Aufmerksamer Autofahrer gibt Hinweis auf Trunkenheitsfahrt

Leezen (ots) - Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Leezen haben unbekannte Täter Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich verursacht. Nach Angaben der Hauseigentümer befand sich die vierköpfige Familie im Zeitraum vom 09.02. bis 15.02.2025 im Urlaub, als sich in dieser Zeit die Täter über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür Zutritt zum Wohnhaus in der Blumenstraße verschafften. Derzeit konnten die ...

mehr