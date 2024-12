Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Frankenholzer Straße in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 14.12.2024, wischen 14:00 Uhr bis 15:42 Uhr, ereignete sich in der Frankenholzer Straße in Bexbach eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand der Frankenholzer Straße 132 geparkten roten VW Golf mit HOM-Kreiskennzeichen. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallörtlichkeit, ohne die erforderlichen Angaben zu machen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell