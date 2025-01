POL-ESW: Pressebericht vom 08.01.25

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Körperverletzung In der Asylunterkunft in der Struthstraße in Eschwege kam es in der Nacht zum gestrigen Sonntag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 26-Jährigen und einem 25-Jährigen Bewohner. Gegen 00:20 Uhr gerieten die beiden Kontrahenten zunächst verbal aneinander. Im weiteren Verlauf zog der 26-Jährige ein Pfefferspray und verletze dadurch den 25-Jährigen im Gesicht. ...

